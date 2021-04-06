Yol vermek istedi, kaza yaptı - Son Dakika

Yol vermek istedi, kaza yaptı

Muğla'nın Menteşe İlçesinde yayaya yol vermek için durmaya çalışan motorlu kurye kaza yaptı.

Muğla'nın Menteşe İlçesinde yayaya yol vermek için durmaya çalışan motorlu kurye kaza yaptı. Kaza, Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi Atatürk Stadyumu altındaki kavşakta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya öncelikli kavşağa yaklaşan U. M. isimli motorlu kurye yayaya yol vermek için yavaşlamaya çalıştığı sırada kontrolünü kaybederek yere düştü. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. - MUĞLA

Son Dakika

Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

"Kovid yalanına inanmıyorum" diyen Murat Kekilli sosyal medyayı ikiye böldü

Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu

Çıplak pozlarıyla ülkeyi karıştıran 40 kadının, cinsel içerikli bir film sitesinin modelleri olduğu ortaya çıktı

240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti

Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak

Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantazi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var

CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek?