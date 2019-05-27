Son Dakika Haberleri: Yol vermeme kavgasında öldürülen genç defnedildi

Yol vermeme kavgasında öldürülen genç defnedildi

47 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yol vermeme tartışmasında tabancayla başından vurulan genç toprağa verildi.

Yol vermeme kavgasında öldürülen genç defnedildi, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yol vermeme tartışmasında tabancayla başından vurulan genç toprağa verildi.
Sultan Orhan Mahallesi Menzilhane Caddesi'nde dün yol vermeme meselesinden çıkan kavgada silahla başından vurularak yaşamını yitiren Kadir Okur'un (22) cenazesi, ailesi tarafından bulunduğu özel hastanenin morgundan alındı.
Okur'un cenazesi, Beylikbağı Mahallesi'ndeki Sarı Cami'de ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye, Okur'un ailesi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Kocaeli Giresunlular Federasyon Başkanı Mehmet Elmas ile vatandaşlar katıldı.
Bu arada askerden yeni gelen ve kısa süre önce nişanlanan Okur'un, ekim ayında evleneceği öğrenildi.
Öte yandan olayın ardından polise teslim olan cinayet zanlısı S.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Dün, Sutan Orhan Mahallesi'nde 41 SD 149 plakalı aracıyla ilerleyen S.D. (40), Menzilhane Caddesi'nde, 41 H 6444 plakalı aracın sürücüsü Kadir Okur (22) ile yol vermeme nedeniyle tartışmış, ardından silahla Okur'a ateş etmişti.
Ağır yaralanan Okur, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmiş, zanlısı S.D. ise polise teslim olmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 07:52 Kaynak: AA
Güncel
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