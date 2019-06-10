Yol yapan işçilere saldırı: 2 şehit
41 dakika önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik saldırıda 2 işçi şehit oldu.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 11:58
'nin Yüksekova
ilçesinde PKK
'lı teröristlerce yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik saldırıda 2 işçi şehit oldu.
Almanya'da camilere yönelik çirkin saldırı! 50 Kur'an-ı Kerim'i yırtıp tuvalete attılar
Etkisiz hale getirilen terörist, Merasim Sokak saldırısındaki 29 şehidin faili çıktı!
Mali'de köye silahlı saldırı: 100'ün üzerinde ölü var
Kilosu etten pahalı, köylülerin geçim kaynağı oldu