Son Dakika Haberleri: Yol yapan işçilere saldırı: 2 şehit
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Yol yapan işçilere saldırı: 2 şehit

41 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik saldırıda 2 işçi şehit oldu.

Yol yapan işçilere saldırı: 2 şehit, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik saldırıda 2 işçi şehit oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 11:58 
Hakkari, İşçi, Ekonomi
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