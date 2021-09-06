Gazi Kars 'ımızın modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen, Asfalt, kilitli parke yol ve kaldırım yapım çalışmalarımız sezon sonuna kadar aralıksız devam edecektir.

Kaynak: Habermetre

Münir Karaloğlu, Türker Öksüz, Komando, Şehit, Toplum, Son Dakika

Son Dakika › Toplum › Yol Yapım Çalışmalarımız Şehitler Mahallesinde Sürüyor - Son Dakika

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