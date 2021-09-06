Yol Yapım Çalışmalarımız Şehitler Mahallesinde Sürüyor - Son Dakika
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Yol Yapım Çalışmalarımız Şehitler Mahallesinde Sürüyor

06.09.2021 22:48
Yol Yapım Çalışmalarımız Şehitler Mahallesinde Sürüyor

Vali / Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz Şehitler Mahallesi, Şehit Komando Çavuş Yusuf Tanboğa Sokakta yeni yol yapımı için yol söküm çalışmalarını sürdürüyor.

Vali/ Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz Şehitler Mahallesi, Şehit Komando Çavuş Yusuf Tanboğa Sokakta yeni yol yapımı için yol söküm çalışmalarını sürdürüyor. Söküm ve zemin sıkılaştırılması tamamlandıktan sonra asfalt serim çalışmalarına başlanılacaktır.

Gazi Kars'ımızın modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen, Asfalt, kilitli parke yol ve kaldırım yapım çalışmalarımız sezon sonuna kadar aralıksız devam edecektir.

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Kaynak: Habermetre

Münir Karaloğlu, Türker Öksüz, Komando, Şehit, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Yol Yapım Çalışmalarımız Şehitler Mahallesinde Sürüyor - Son Dakika

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