Yol yapım çalışmasında havan mermisi bulundu
6 saat önce
SİİRT merkeze bağlı Ekmekçiler köyünde yolda bulunan havan mermisi güvenlik güçlerince imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:05 Kaynak: DHA
SİİRT merkeze bağlı Ekmekçiler köyünde yolda bulunan havan mermisi güvenlik güçlerince imha edildi.
Ekmekçiler köyünde yol çalışması yapan köy sakinleri, toprağa gömülü havan mermisini fark ederek, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Alanda güvenliğin sağlanmasından sonra İl Jandarma Komutanlığı Bomba İmha Timi (PAMİT) ekiplerince toprağa gömülü 60 milimetre çapındaki havan mermisi kontrollü bir şekilde patlatıldı.
- Siirt
Jandarmadan "Başıboş gezen ineğe trafik cezası" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı 'İneğe kesilen ceza'yla ilgili Jandarma Genel Komutanlığı'ndan açıklama geldi Kendilerine ait tarlada buldukları milyonluk tarihi eseri satmak isteyen 5 kişi yakalandı İki bin yıllık mozaiği satışa çıkaran beş zanlı yakalandı