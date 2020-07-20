Yol yapım ekipleri Soma'da yoğun mesaide - Son Dakika

Yol yapım ekipleri Soma'da yoğun mesaide

Manisa Büyükşehir Belediyesi; Soma ilçesine bağlı Kiraz, Kaplan ve Yayladalı mahallelerinin yanı sıra Menteşe Kaplıcalarının da içerisinde bulunduğu güzergahta, 11 kilometrelik sathi kaplama çalışması gerçekleştiriyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi; Soma ilçesine bağlı Kiraz, Kaplan ve Yayladalı mahallelerinin yanı sıra Menteşe Kaplıcalarının da içerisinde bulunduğu güzergahta, 11 kilometrelik sathi kaplama çalışması gerçekleştiriyor.

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Zaman içerisinde yıpranan, bakımsız ve kötü görünümde olan yolları yenileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma ilçesi Kiraz, Kaplan ve Yayladalı Mahallelerinin yanı sıra Menteşe Kaplıcalarının da içerisinde bulunduğu güzergahta, sathi kaplama çalışması gerçekleştiriyor. Yürütülen çalışmaları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Sanat Yapıları Şube Müdürü Serdinç Bulut, Soma Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ekşioğlu ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Can Doğan Cansever ile birlikte inceledi. İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Geçtiğimiz yıl bildiğiniz üzere, asfalt sezonuna çok geç başlamak zorunda kalmıştık. Ancak memleketimizin içerisinde bulunduğu durumdan dolayı kamu kurumları iktisadi tedbirlere gitmesine rağmen Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Manisa'mıza 18 milyon kredi kazandırmıştır. Hizmet doğudan başlar, talimatları doğrulusunda biz 40-50 yıllık yol problemleri bulunan Demirci ve Selendi'den çalışmalar başladık. İki ay gibi kısa bir süre zarfında, ilimiz genelinde ekiplerimiz 350 kilometre bir yol yapım başarı gösterdi" dedi.


Çalışmalar hakkında bilgi verdi


Soma ilçesinde yürütülen yol yapım çalışmaları hakkında bilgi veren Kuruçay, "Bu yıl geçtiğimiz yılın sathi kaplama programı bitirmemizin ardından yine sayın başkanımızın talimatlarıyla programımızı oluşturduk. Kendisi yine Manisa'mıza 50 milyonluk yol yapım işlerinde kullanılmak üzere bir mal alım kredisi kazandırdı. Biz de bu noktada yol yapım çalışmalarında kullanacak bitüm malzemelerin ihalesini gerçekleştirdik. Ancak içinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle TÜPRAŞ, temmuz ayı ortasına üretimi durdurdu. Bizim asfalt yapımında kullandığımız bitüm menşeili malzemelerin satışı durdu. Geçtiğimiz hafta başı itibariyle tekrar üretime başladılar. Biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri olarak il genelinde yol yapım çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Bugün de yol yapım çalışmalara başladığımız ilçelerimizden biri Soma'dayız. İzmir il sırında bulunan Yayladalı, Kiraz, Kaplan mahallelerimizin olduğu ve Menteşe Kaplıca işletmelerinin bulunduğu yaklaşık 11 kilometrelik grup yolunda sathi kaplama çalışmalarımız devam etmektedir. Allah izin verirse buradaki sathi kaplama çalışmamızı kısa sürede tamamlayarak, program dahilindeki çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - MANİSA

Manisa, Kiraz, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yol yapım ekipleri Soma'da yoğun mesaide - Son Dakika
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