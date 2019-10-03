Yola akan yağ kazaya neden oldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir araçtan yola dökülen yağdan dolayı motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Menteşe İlçesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kampüs içinde bir araçtan yola aktığı tahmin edilen yağ, bir motosikletlinin kaza yapmasına neden oldu. Kaygan zeminin etkisi ile kayarak yere düşen 48 JF 944 plakalı motosiklet sürücüsü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaklaşık 500 metrelik yol boyunca uzanan kaygan zemin sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. - MUĞLA