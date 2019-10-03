Son Dakika Haberleri: Yola akan yağ kazaya neden oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yola akan yağ kazaya neden oldu

35 dakika önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir araçtan yola dökülen yağdan dolayı motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Yola akan yağ kazaya neden oldu, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir araçtan yola dökülen yağdan dolayı motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Menteşe İlçesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kampüs içinde bir araçtan yola aktığı tahmin edilen yağ, bir motosikletlinin kaza yapmasına neden oldu. Kaygan zeminin etkisi ile kayarak yere düşen 48 JF 944 plakalı motosiklet sürücüsü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaklaşık 500 metrelik yol boyunca uzanan kaygan zemin sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. - MUĞLA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Menteşe, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hemşireden, damlayan kanın silmesini isteyen vatandaşa şok tepki: Geber
Hatay'da uçuruma yuvarlanan askeri aracın içerisinde bulunan 2 asker şehit oldu Tırın altına giren kamyonet sürücüsü araçta sıkışarak yaşamını yitirdi İki kamyon kafa kafaya çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 18:16:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yola akan yağ kazaya neden oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]