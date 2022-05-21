Aniden yola çıkan bisikletli çocuğa otomobil çarptı... O anlar kamerada

DÜZCE - Düzce'de bisikletli çocuk aniden yola atlayınca, hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Şehit Özgür Işık İlkokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşları ile birlikte bisiklet kullanan 12 yaşındaki Eymen G., ara sokaktan ana yola aniden çıkınca, güzergah üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç ile çarpıştı. Hafif ticari araç içerisindeki sürücü ve yolcular hemen çocuğun yardımına koşarken, bölgeye ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. 12 yaşındaki Eymen G.'ye olay yerinde ilk müdahalenin yapılmasının ardından yaralı sürücü Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı.