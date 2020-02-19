Yola aniden atlayan genç, otomobilin çarpması sonucu yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yola aniden atlayan genç, otomobilin çarpması sonucu yaralandı - Son Dakika

Yola aniden atlayan genç, otomobilin çarpması sonucu yaralandı

7 saat önce

Samsun'da yola aniden atladığı iddia edilen genç, otomobilin çarpması sonucu ölümden döndü.

Yola aniden atlayan genç, otomobilin çarpması sonucu yaralandı, System.String[]

Samsun'da yola aniden atladığı iddia edilen genç, otomobilin çarpması sonucu ölümden döndü.


Kaza, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı Denizevleri Polis Merkezi karşısında saat 12.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Pınar E. (38) yönetimindeki 55 AAR 588 plakalı otomobil, yola aniden atladığı ileri sürülen 17 yaşındaki B.B.'ye çarptı. Kazada yaralanan B.B., 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Görgü şahitleri gencin refüjden bir anda yola atladığını söyledi. B.B.'nin 2009, 2010 ve 2011 yıllarında da 3 kez yine yaya olarak aracın çarpması sonucu yaralandığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeninin cenazesi morgdan alındı
Mecidiyeköy'deki evinde domuz bağıyla öldürülen Nijeryalı DJ uyuşturucu satıcısı çıktı 1 kişinin öldüğü 13 kişinin yaralandığı kavga kamerada Son Dakika: İran'da koronavirüs tespit edilen 2 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
22:17 Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada kendisine laf atan takipçisine yanıt verdi
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi
20:46 Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyadaki paylaşımıyla Kim Kardashian'a benzetildi
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 22:27:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yola aniden atlayan genç, otomobilin çarpması sonucu yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]