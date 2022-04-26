Yola aniden çıkan yaşlı adama motosiklet çarptı - Son Dakika

Bilecik'te yola aniden çıkan yaşlı adam, motosiklet çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk bulvarından Karayolları istikametine seyir halindeki Alperen Eser (22) yönetimindeki 11 AE 340 plaka motosiklet, Eski Hastane kavşağına geldiği esnada yola aniden çıkan Kemal Arık Yaya'ya (85) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adam yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK