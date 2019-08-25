Son Dakika Haberleri: Yola aniden fırlayan 4 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı
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Yola aniden fırlayan 4 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

23 dakika önce

Yola aniden fırlayan 4 yaşındaki çocuğa otomobil çarptıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Yola aniden fırlayan 4 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Mesudiye Mahallesi Mesut Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde Mustafa C. idaresindeki 48 BR 990 plakalı otomobil seyir halindeyken otomobilin önüne bir anda fırlayan 4 yaşındaki Yusuf Efe A.'ya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Yusuf Efe A. yaralandı. Kanlar içerisinde kalan küçük çocuğu gören vatandaşlar 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan Yusuf Efe A. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis bölümünde tedavi altına alınan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, emniyet ekiplerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

İnegöl, Bursa, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 07:42 Kaynak: İHA
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