Son Dakika Haberleri: Yola atılan patlayıcı ambulansa isabet etti
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Yola atılan patlayıcı ambulansa isabet etti

19 dakika önce

DİYARBAKIR'da yola atılan patlayıcı düzeneği, park halindeki özel bir hastaneye ait ambulansa isabet etti.

Yola atılan patlayıcı ambulansa isabet etti, System.String[]
DİYARBAKIR'da yola atılan patlayıcı düzeneği, park halindeki özel bir hastaneye ait ambulansa isabet etti. Olayda yaralanan olmazken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'na atılan düzenek, park halindeki özel bir hastaneye ait ambulansa isabet edip patladı. İhbarla gelen polisler, kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili inceleme yapıp, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.


- Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:25 Kaynak: DHA
Polis, Diyarbakır, Güncel
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