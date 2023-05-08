Yola atlayan başıboş köpek, motosiklet sürücüsünün ölümüne sebep oldu - Son Dakika
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Yola atlayan başıboş köpek, motosiklet sürücüsünün ölümüne sebep oldu

08.05.2023 20:32
Yola atlayan başıboş köpek, motosiklet sürücüsünün ölümüne sebep oldu

Aydın'da seyir halindeki motosikletin sürücüsü, yola atlayan başıboş köpeğe çarpmamak için frene yaptı. Ani frenle motordan düşüp metrelerce sürüklenen sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bugün gündüz saatlerinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Arslanlı istikametine giden plakasız motosiklet sürücüsü Ahmet Dönmez'in önünde seyir halindeyken başıboş bir köpek çıktı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Önüne çıkan köpeğe çarpmamak için bir anda frene basan Dönmez, motordan düşüp metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Nazilli Devlet hastanesine kaldırılan yaralı Ahmet Dönmez doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Ahmet Dönmez, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yola atlayan başıboş köpek, motosiklet sürücüsünün ölümüne sebep oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yola atlayan başıboş köpek, motosiklet sürücüsünün ölümüne sebep oldu - Son Dakika
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