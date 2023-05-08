Yola atlayan başıboş köpek, motosiklet sürücüsünün ölümüne sebep oldu

Bugün gündüz saatlerinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Arslanlı istikametine giden plakasız motosiklet sürücüsü Ahmet Dönmez'in önünde seyir halindeyken başıboş bir köpek çıktı.
Önüne çıkan köpeğe çarpmamak için bir anda frene basan Dönmez, motordan düşüp metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.
Nazilli Devlet hastanesine kaldırılan yaralı Ahmet Dönmez doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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