Yola atlayan başıboş köpek, motosiklet sürücüsünün ölümüne sebep oldu

Bugün gündüz saatlerinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Arslanlı istikametine giden plakasız motosiklet sürücüsü Ahmet Dönmez'in önünde seyir halindeyken başıboş bir köpek çıktı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Önüne çıkan köpeğe çarpmamak için bir anda frene basan Dönmez, motordan düşüp metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Nazilli Devlet hastanesine kaldırılan yaralı Ahmet Dönmez doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.