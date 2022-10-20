Talihsiz olay, gece saatlerinde ilçe çarşısında meydana geldi. İddiaya göre; seyir halindeki E.K. (24) sevk ve idaresindeki 27 ACS 886 plakalı otomobil, önüne aniden çıkan 4 yaşındaki İ.K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk, Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yola atlayan çocuğa araba çarptı - Son Dakika

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