Yola atlayan motor sürücüsü 3 araçlı zincirleme kazaya sebep oldu - Son Dakika
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Yola atlayan motor sürücüsü 3 araçlı zincirleme kazaya sebep oldu

25.04.2022 10:12
Yola atlayan motor sürücüsü 3 araçlı zincirleme kazaya sebep oldu

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde yola aniden çıkan motor, 3 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde yola aniden çıkan motor, 3 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu.

Kaza Büyükköy belde merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, grup halinde doğa gezisine çıkan motorcu gruptan bir kişinin aniden yola çıkması sonucu arkadan gelen 53 AG 436 plakalı araç motora çarpmamak için yaptığı manevra, kaza yapmasına sebep oldu. Araç yaptığı manevra ile ilk olarak arkadan kamyonete çarparken, sürücüsünün hakim olamadığı araba geriye doğru kayarak yol kenarında park halinde bulunan panelvan minibüse çarparak durabildi. Olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından anında yapılan müdahaleyle kaza yapan araç içerisindeki kişiler çıkarıldı. Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

(Cihat Çelik - İHA)

Yola atlayan motor sürücüsü 3 araçlı zincirleme kazaya sebep oldu
Yola atlayan motor sürücüsü 3 araçlı zincirleme kazaya sebep oldu

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Tragger, Çayeli, Rize, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yola atlayan motor sürücüsü 3 araçlı zincirleme kazaya sebep oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yola atlayan motor sürücüsü 3 araçlı zincirleme kazaya sebep oldu - Son Dakika
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