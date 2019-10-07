Yola bırakılan telef olmuş atı belediye ekipleri kaldırdı
34 dakika önce
Keşan ilçesinde telef olduğu için yol ortasında bırakılan at, belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:58 Kaynak: AA
Keşan ilçesinde telef olduğu için yol ortasında bırakılan at, belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, İspat Cami Mahallesi'nde yol ortasında telef olmuş at gören vatandaşlar durumu belediyeye haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, sahibi bulunamayan atı kepçe yardımıyla yol ortasından kaldırdı.
Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, atın öldükten sonra sokak ortasına bırakılmasına tepki gösterdi.
Evinizin altında fay hattı var mı? İnternetten öğrenin Türkiye'de gözaltındaki Alman vatandaşlarından 4'ü serbest bırakıldı Konya Büyükşehir Belediyesi, tasarruf için 15 ilçedeki ulaşım hatlarını kaldırdı İBB'den dolandırıcılık uyarısı: İşe yerleştirme aracılarına itibar etmeyin