Yola bırakılan telef olmuş atı belediye ekipleri kaldırdı

Keşan ilçesinde telef olduğu için yol ortasında bırakılan at, belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İspat Cami Mahallesi'nde yol ortasında telef olmuş at gören vatandaşlar durumu belediyeye haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, sahibi bulunamayan atı kepçe yardımıyla yol ortasından kaldırdı.

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, atın öldükten sonra sokak ortasına bırakılmasına tepki gösterdi.