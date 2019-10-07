Son Dakika Haberleri: Yola bırakılan telef olmuş atı belediye ekipleri kaldırdı
Son Dakika Güncel Yola bırakılan telef olmuş atı belediye ekipleri kaldırdı

Yola bırakılan telef olmuş atı belediye ekipleri kaldırdı

34 dakika önce

Keşan ilçesinde telef olduğu için yol ortasında bırakılan at, belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Yola bırakılan telef olmuş atı belediye ekipleri kaldırdı, System.String[]

Keşan ilçesinde telef olduğu için yol ortasında bırakılan at, belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İspat Cami Mahallesi'nde yol ortasında telef olmuş at gören vatandaşlar durumu belediyeye haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, sahibi bulunamayan atı kepçe yardımıyla yol ortasından kaldırdı.

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, atın öldükten sonra sokak ortasına bırakılmasına tepki gösterdi.

İspat Cami Mahallesi, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:58 Kaynak: AA
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