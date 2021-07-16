Üye Girişi
Yola çıkacaklar dikkat; konut ve araç sigortalarınızı ihmal etmeyin - Son Dakika

Yola çıkacaklar dikkat; konut ve araç sigortalarınızı ihmal etmeyin

16 Temmuz 2021 Cuma 10:15
Yola çıkacaklar dikkat; konut ve araç sigortalarınızı ihmal etmeyin, System.String[]

Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte binlerce araç trafiğe çıkarken, evler de uzun süre boş kalıyor.

Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte binlerce araç trafiğe çıkarken, evler de uzun süre boş kalıyor. Tatil öncesi hem araçların hem de konutların güvenliği için sigortaların yaptırılması gerektiğini belirten Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, "Trafikte dikkatin yanında sigortalanmak da büyük önem taşıyor. Böylelikle mal kayıplarını en aza indirgemek ve zararı en hızlı şekilde karşılamak adına sigorta yaptırmak gerekiyor" dedi.

Bir yılı aşkın süredir devam eden koronavirüs salgını geçen yaz tatiline gölge düşürmüştü. Bu yıl kısıtlamaların kalkması, bayram tatilinin yaklaşması ve yaz sezonun başlamasıyla birlikte iç turizmde de hareketlilik yaşanıyor. Salgın sürecinin başından itibaren kişilerin sağlıkları hakkında endişe duyarak kalabalık ve havasız ortamlardan uzak kalma isteği, özel araçların kullanım oranını da artırdı ve trafiğe kayıtlı araç sayısı 24.5 milyonu aştı. Aşılanma süreci ile geçen yıla göre insanların daha fazla dışarı çıktığını gördüğünü söyleyen Kırmızı, daha rahat bir tatil için kasko ve sigortaları önceden yaptırmanın büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

SAĞLIK VE SEYAHAT SİGORTALARI DA ÖN PLANDA

Geçen yıla göre insanların daha fazla dışarı çıktığını gördüğünü söyleyen Kırmızı, "İnsanlar koronavirüs döneminde sağlık sigortalarının önemini anlayarak sigortalarını yaptırdı. Bu dönemde seyahatler de başladığı için sağlık sigortalarının yanında seyahat sağlık sigortaları da ön plana çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

SÜRÜCÜLERE TAVSİYELER

İnsanların seyahat için daha çok kendi araçlarını tercih ettiğini belirten Kırmızı, "Koronavirüsün etkisinin hala yaşandığı bu günlerde insanlar kendi araçlarıyla seyahat etmek istiyor ve toplu taşıma araçlarını kullanmak istemiyor. Burada araç sigortaları ön plana çıkıyor. Özellikle sürücüler emniyet kemerlerini mutlaka takmalılar. Dikkatlerini dağıtacak cep telefonu gibi cihazları sürüş esnasında kullanmamalılar. Yorgunluk belirtileri gösteriyorlarsa mutlaka dinlenmelerini bunun yanında da sigortalarını yaptırmalarını öneriyoruz" dedi.

TRAFİK KAZALARI TEMMUZ-AĞUSTOS AYINDA DAHA ÇOK YAŞANIYOR

Trafik kazalarının özellikle temmuz ve ağustos ayında daha çok yaşandığını dile getiren Kırmızı, sözlerine şöyle devam etti:

"En çok karşılaştığımız konulardan biri trafik kazaları. Trafik kazaları her yıl özellikle temmuz ve ağustos aylarında daha çok yaşanıyor. Şu anda trafiğe kayıtlı ülkemizde 24 buçuk milyonun üzerinde araç var. Bu araçların birçoğu trafiğe çıkmış olacak. Sürücülerimiz her ne kadar dikkatli de olsalar bazen istenmeyen durumlar da oluşabiliyor. TÜİK verilerine göre trafik kazalarının yüzde 88'i sürücü kaynaklı yaşanıyor.  Dikkatin yanında sigortalanmak da büyük önem taşıyor. Böylelikle mal kayıplarını en aza indirgemek, 3'üncü şahıslara verilen zararı en hızlı şekilde karşılamak adına sigortanın önemi ortaya çıkmış oluyor."

Kırmızı, "Trafik sigortaları üçüncü şahıslara herhangi bir hasar ve kaza anında verilen mal kaybını belli limitler dahilinde karşılıyor. Kasko ise kendi aracınızda oluşan herhangi bir hasar ya da hırsızlık durumunda kendi hasarınızı ödüyor" dedi.

KONUT SİGORTALARINI UNUTMAYIN!

Sigorta yaptırmanın sadece kişinin kendisi için değil karşı taraf için de önemli olduğunu hatırlatan Kırmızı, konut sigortasının da önemine dikkat çekti.

Kırmızı, "İnsanlarımız evlerinden muhakkak güvenli şekilde ayrılıyorlardır ama bu durum bile bazı hasarların önüne geçmeyi engellemiyor. Su basması, sel, yangın, yağmur, dolu yağmaları daha sık yaşanmakta. Konut sigortalarını da unutmamalarını öneriyoruz. Eşyanız, dekorasyonunuz, yangın, sel gibi hasarlar da konut sigortaları kapsamına giriyor. Evinizin değeri ve eşyalarınızın değeri belirlendikten sonra poliçe limitlerine dahil ediliyor ve herhangi bir hasara karşı bu limitlerin tamamı poliçe sahiplerine ödeniyor" diye konuştu.


- Karaköse
Yola çıkacaklar dikkat; konut ve araç sigortalarınızı ihmal etmeyin

Koronavirüs, Sigorta, konut, Tatil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yola çıkacaklar dikkat; konut ve araç sigortalarınızı ihmal etmeyin - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aşılamanın düşük olduğu Siirt'te ikna timleri, 09:59 Aşılamanın düşük olduğu Siirt'te ikna timleri, "Aşı kısırlık yapıyor" söylentilerine karşı kapı kapı geziyor Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, 09:41 Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek 09:35 Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek
Harbiye'de Simge ve Rubato rüzgarı esti! Bir de sürpriz vardı 09:19 Harbiye'de Simge ve Rubato rüzgarı esti! Bir de sürpriz vardı 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 09:15 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı Bayram tatilinde herkesin akın ettiği Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Rezervasyonsuz gelmeyin 08:28 Bayram tatilinde herkesin akın ettiği Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Rezervasyonsuz gelmeyin
Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi! Darbedilmesine rağmen çantayı bırakmadı 18:39 Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi! Darbedilmesine rağmen çantayı bırakmadı Trafikte dehşet dakikaları! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü 18:00 Trafikte dehşet dakikaları! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü

Son Dakika Haberleri
09:40 Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı
09:38 YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu
09:35 Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek
09:27 Terörle mücadele operasyonlarını 3 kelime ile özetledi! Bakan Soylu: Boğuyoruz, bitiriyoruz, tüketiyoruz
09:25 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde 90 bin camide aynı anda sela okundu
09:23 Bitcoin'de kartlar yeniden dağıtılıyor! Twitter CEO'sundan dengeleri değiştirecek hamle
09:22 Mersin'deki yangınla ilgili Bakan Pakdemirli konuştu: Biraz daha kolayladık
09:19 Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında durum kötüleşiyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi
09:14 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı
18:58 Şarkıcı Gülden'e eski eşinden tehdit! Yeni yayınlanan şarkısının altına yorum yaptı
Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermeye çalışan PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermeye çalışan PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi         
10:09
Kurban pazarının ilgi odağı! Sahibi, gözü baktığı 4 boynuzlu koça 10 bin lira istiyor Kurban pazarının ilgi odağı! Sahibi, gözü baktığı 4 boynuzlu koça 10 bin lira istiyor         
09:51
YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu         
09:38
Şirinler çetesine yapılan operasyonda çelik kafeslerin içinde bulundular! ''Kendi rızamızla girmiştik'' dediler Şirinler çetesine yapılan operasyonda çelik kafeslerin içinde bulundular! ''Kendi rızamızla girmiştik'' dediler         
09:24
Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında durum kötüleşiyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında durum kötüleşiyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi         
09:19
Cumhuriyet savcısının gözü önünde 10 yaşındaki çocuğa tekme tokat dayak Cumhuriyet savcısının gözü önünde 10 yaşındaki çocuğa tekme tokat dayak         
09:03
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti         
22:23
"Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti         
18:08
Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş teslim oldu Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş teslim oldu         
17:58
Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi         
17:50
Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı         
17:31
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi         
17:02
25 bin TL'lik tektaş aldı! Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı 25 bin TL'lik tektaş aldı! Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı         
16:59
Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu         
15:45
Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü         
15:40
Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı         
13:59
Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar! Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar!         
13:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 10:35:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yola çıkacaklar dikkat; konut ve araç sigortalarınızı ihmal etmeyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement