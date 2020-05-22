Yola çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar mutlu - Son Dakika

İZMİR'den seyahat izni verilen ve Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, karardan memnun olduklarını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması sonrası gittikleri yerde en az bir ay kalmak koşuluyla seyahat etmelerine izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda aldıkları izinle memleketlerine gitmek için dün akşam saatlerinden itibaren yola çıktı. Şehirler arası ulaşımın adresi olan İzmir Otogarı'nda da bugün sabah saatlerinde yoğunluk başladı. Yanında bir refakatçisi olan ve e-devlet üzerinden başvuru yapıp seyahat izin belgesini alan 65 yaş üstü vatandaşlara bilet sattıklarını anlatan otobüs firması yetkilisi Bülent Daş, birçok yaşlı vatandaşın e- devlet şifresi olmadığı için oğlu ya da kızı üzerinden başvuru yaptığını söyledi. Daş, "Bugün çok talep var. Yaşlılarımız normalde nisan ayında giderdi. İzmir'de havalar ısınsa da Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da daha serin olurdu. Bu izin yaşlı vatandaşlarımız için iyi oldu. Doğu Anadolu'ya çok talep var. Biz Muş'a seferler yapıyoruz. Dün saat 09.00 itibariyle izinler başladı. 1 ay kalma şartıyla gidiyorlar. Ama giden zaten sonbahara kadar kalır" dedi.

İzin belgesi olmayanlara kesinlikle rezervasyon dahi yapmadıklarını dile getiren Daş, "İlk başlarda yer ayırdığımız ama iznini alamadığı için gidemeyenler oldu. Şimdi izin kağıdı olanlara koltuk ayırıyoruz" diye konuştu. Daş, Muş'a bilet fiyatlarının 200 liradan 400 liraya çıktığını belirterek yüzde 50 koltuk sınırlamasının devam edeceği 1 Ekim tarihine kadar fiyatların bu şekilde devam edeceğini ifade etti.

BU BAYRAM DİĞERLERİNDEN FARKLI

Otogardaki yoğunluğun bu bayram diğer bayramlara benzemediğini söyleyen firma yetkilisi Tuncay Özen ise şunları belirtti:

"Covid-19 nedeniyle bu bayram değişik oldu. Ama hayırlısıyla bu da geçer. Firmalar korsan taşımacılıktan mağdur oldu. 20 kişi alıyoruz. Ama buna da şükür. Gurbetçiler perişan oldu. Korsancılar yüksek fiyatla yolcu taşıdı. 65 yaş üstü 199'u arayarak izin belgesi olursa gidebiliyor. İzin belgesi olmadan çıkamıyorlar. Biz Elazığ Van 'a seferler yapıyoruz."

KARARI SEVİNÇLE KARŞILADILAR

Trabzon 'a gideceğini söyleyen yolculardan Ahmet Salih Sivrikaya (65) da izin verildiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Çocuklarım torunlarım Trabzon'da, köye gideceğiz. 4 aydır hiçbirini görmedim" dedi.

Bayram Erdi (72) de Aydın Nazilli 'ye gittiğini söyleyerek, "Buraya kızımın yanına gelmiştim. Memleketim orası. 2 ay evden çıkamadım. E- devletten izin aldım da gidiyorum. Çok mutluyum. Kardeşlerim anam babam orada. Bayramda mutlu olacağım. Bu karara çok sevindim" diye konuştu.

Cemal Ermiş (85) de şunları söyledi:

Erzurum 'a gidiyorum. Ben burada bezdim. Allah razı olsun serbest bıraktılar, gidiyorum. Hiçbir gün evden çıkmadım. Eskiden gidilip gelinirdi. Şimdi herkes bir köşede. 2 tane torunum orada. Burası çok sıcak. Erzurum'un havası güzeldir. Orası yayla. Otobüsten inince hemen evime gideceğim."

ESKİ BAYRAMLARA ÖZLEM

Murat Kemiksiz (65) de İstanbul'a gittiğini söyleyerek, "Uzun süredir evde sıkıldık. Eşim kızım oğlum İstanbul'da. Onların yanına gidiyorum. Bu karar verilmese bayramı buruk yaşayacaktım. İnsan olarak kendimizi bilir içerde kalırsak eski bayramlara kavuşuruz. Ben evde kalıyorum ama hiç olmazsa onlarla beraber olacağım. Burada yalnızdım" dedi. Süleyman Ata (93) da Mardin Kızıltepe'ye gittiğini ifade ederek, "Benim evim orada. Bayramda izin verildi çıkmamıza. Oraya gideceğim için mutluyum. Camiye gidip bayramlaşacağım" diye konuştu.