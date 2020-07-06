Yola çıkan ayıyı böyle görüntülediler - Son Dakika

Yola çıkan ayıyı böyle görüntülediler

ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesinde ormanlık arazide birden yola çıkan ayı, o sırada arabasıyla yoldan giden bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Al köyü ile Yeniköy güzergahında bulunan ormanlık alanda Al köyü muhtarı Aliyar Şentürk traktörü ile Ümit Şentürk isimli sürücü ise aracıyla seyir halindeyken yavru ayıların karşıdan karşıya geçerken fotoğrafladı. Daha sonra yavru ayıların peşinden anne ayı da görüntülendi. Anne ayı ormanlık alanda kısa sürede ağaçların arasından ilerleyerek gözlerden kayboluyor.

Ümit Şentürk, "Gündüz nadir çıkıyorlar, ama genellikle gece çıkıyor. Şu anda bize de yavrularıyla beraber ilk defa gündüz rastladı. Ayının belirli bir mıntıkası var burada ve hep burada geziniyor." şeklinde konuştu.