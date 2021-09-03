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Yola çıkan bisikletli çocuğunu kurtarmak isteyen anne ve arkadaşı canından oldu - Son Dakika

Yola çıkan bisikletli çocuğunu kurtarmak isteyen anne ve arkadaşı canından oldu

03.09.2021 00:49
Yola çıkan bisikletli çocuğunu kurtarmak isteyen anne ve arkadaşı canından oldu, System.String[]

Niğde'de yola fırlayan bisikletli çocuğunu kurtarmak isteyen anne ve arkadaşına otomobil çarptı. Feci kazada anne ve arkadaşı hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden firar etti.

Bor yolu Gözde evleri önünde karşıdan karşıya geçmek isteyen Züleyha Aytaş (41) ve Nazmiye Özkul (61)'a sürücüsü belirlenemeyen 06 CGS 281 plakalı otomobil çarptı.

ÇOCUK YARA ALMADAN KURTULDU

Olay yerine gelen ambulanslar yaralı Züleyha Aytaş ile Nazmiye Özkul'u Niğde Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Züleyha Aytaş ile Nazmiye Özkul hayatını kaybetti. Çocuk ise kazadan yara almadan kurtuldu. Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken, kaza sonrası firar eden otomobil sürücüsünü arıyor.

Yola çıkan bisikletli çocuğunu kurtarmak isteyen anne ve arkadaşı canından oldu
Yola çıkan bisikletli çocuğunu kurtarmak isteyen anne ve arkadaşı canından oldu
Yola çıkan bisikletli çocuğunu kurtarmak isteyen anne ve arkadaşı canından oldu
Yola çıkan bisikletli çocuğunu kurtarmak isteyen anne ve arkadaşı canından oldu
Yola çıkan bisikletli çocuğunu kurtarmak isteyen anne ve arkadaşı canından oldu
Yola çıkan bisikletli çocuğunu kurtarmak isteyen anne ve arkadaşı canından oldu

Otomobil, Niğde, Bor, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yola çıkan bisikletli çocuğunu kurtarmak isteyen anne ve arkadaşı canından oldu - Son Dakika


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