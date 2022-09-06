Edinilen bilgiye göre aracıyla akşam saatlerinde Baskil ilçesinin giden bir vatandaş ilçe girişinde domuz sürüsüne denk geldi. Domuz sürüsü yolu trafik keserek karşıya geçti. Sürücü, bir süre domuzların geçmesini bekledikten sonra yoluna devam edebildi. Domuzların araçlara aldırış etmemesi ve çokluğu şaşkına çevirdi.

Kaynak: İHA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yola çıkan domuz sürüsü böyle görüntülendi - Son Dakika

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