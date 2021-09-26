Yola çıkan domuz sürüsü kazaya neden oldu: 6 yaralı - Son Dakika

- Yola çıkan domuz sürüsü kazaya neden oldu: 6 yaralı

Sivas'ta yola çıkan domuz sürüsü trafik kazasına neden oldu, iki araç hurdaya dönerken araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta yola çıkan domuz sürüsü trafik kazasına neden oldu, iki araç hurdaya dönerken araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas- Ankara karayolu Sıcakçermik mevkilinde meydana geldi. 11 AAZ 434 plakalı otomobil Sivas'tan Ankara istikametine giderken yola çıkan domuz sürüsüne çarptı. Yoldan çıkan araç ardından karşı şeride geçerek 58 AU 883 plakalı otomobile çarptı. Kazada araçlar hurdaya döndü, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı ve 4 domuz telef oldu. Yaralılar ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. Yararlıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.