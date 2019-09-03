Son Dakika Haberleri: Yola çıkan inek kazaya neden oldu: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Yola çıkan inek kazaya neden oldu: 3 yaralı

2 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, sürücüsünün yoldaki ineğe çarpmamak için manevra yapması sonucu devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yola çıkan inek kazaya neden oldu: 3 yaralı, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, sürücüsünün yoldaki ineğe çarpmamak için manevra yapması sonucu devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Sezen Temizsoy idaresindeki 34 GB 2304 plakalı hafif ticari aracın önüne, Ordu-Samsun kara yolu Ambarköprü mevkisinde aniden bir inek çıktı.

Sürücünün ineğe çarpmamak için manevra yapması sonucu araç devrildi.

Kazada sürücü ve araçta bulunan Hasan Ali Temizsoy ile Gülay Özgül yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şırnak'ta yaşayan bir karı koca, inek satarak 15 ülke 25 şehir gezdi
Netflix, Türkiye'den çekilmeyeceğini açıkladı Bakan Albayrak: Yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız Oğlunun dağa kaçırıldığını söyleyen anneden HDP'li yöneticilere soğuk duş: Başlarım sizin Kürdistan davanıza

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 16:05:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yola çıkan inek kazaya neden oldu: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]