Son Dakika Haberleri: Yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 1 yaralı

Yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 1 yaralı

7 saat önce

Adıyaman'da, yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu aniden çeviren sürücü takla atan otomobilde yaralandı.

Yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 1 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da, yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu aniden çeviren sürücü takla atan otomobilde yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Zeynal Çiftçi idaresindeki 68 HZ 493 plakalı otomobilin önünde, Atatürk Bulvarı Eğriçayı Köprüsü üzerinde köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak isteyen sürücü direksiyonu çevirince otomobil takla atarak ters döndü. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


3 kaçak göçmeni İtalya vaadi ile kandırıp Büyükada'ya gönderdiler
Kar esareti! Yollar kapandı, vatandaşlar donmamak için battaniyelere sarıldı İstiklal Caddesi'nde 6'ıncı kattan betona çakılan işçi hayatını kaybetti Yaşanan cinsel saldırı sonrası öğrenciler yoldan korku ile geçiyor: Telefonum sürekli elimde dolaşıyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 20:10:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]