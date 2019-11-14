Yola çıkan tilkiyi vatandaşlar besledi
6 saat önce
Bayburt-Trabzon yoluna çıkan tilkiyi vatandaşlar simitle besledi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:15 Kaynak: İHA
Bayburt- Trabzon yoluna çıkan tilkiyi vatandaşlar simitle besledi.
Bayburt'ta gece saatlerinde yiyecek bulmakta zorlanan tilki, indiği yolda vatandaşlar tarafından simitle beslendi.
Tilkiyi yolda gören araç sürücüsü ve yanındaki arkadaşı, otomobili durdurdu. Daha sonra tilkinin ürkmemesi üzerine vatandaşlar simit verdi. Bir süre karnını doyuran tilki gözden kayboldu. - BAYBURT
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