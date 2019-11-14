Son Dakika Haberleri: Yola çıkan tilkiyi vatandaşlar besledi
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Yola çıkan tilkiyi vatandaşlar besledi

6 saat önce

Yola çıkan tilkiyi vatandaşlar beslediBAYBURT - Bayburt-Trabzon yolunda yola çıkan tilkiyi vatandaşlar simitle besledi.

Yola çıkan tilkiyi vatandaşlar besledi

BAYBURT - Bayburt- Trabzon yolunda yola çıkan tilkiyi vatandaşlar simitle besledi.

Bayburt'ta gece saatlerinde yiyecek bulmakta zorlanan tilki, indiği yolda vatandaşlar tarafından simitle beslendi.

Tilkiyi yolda gören araç sürücüsü ve yanındaki arkadaşı, otomobili durdurdu. Daha sonra tilkinin ürkmemesi üzerine vatandaşlar simit verdi. Bir süre karnını doyuran tilki gözden kayboldu.

Yola çıkan tilkiyi vatandaşlar besledi

Trabzon, Bayburt, Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:27 Kaynak: İHA
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