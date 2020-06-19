Yola çivi çaktılar - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı İğdeköy, yoluna ters olarak çakılan çiviler birçok vatandaşın aracına zarar veriyor.



Sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla olaya tepki gösteren vatandaşlar, "Biz bu yolu mantar aramak için çok sık kullanıyoruz. Bir çok arkadaşımız mağdur oldu ve 4 lastiği birden patlayan arkadaşlarımız bile oldu. Bölgede belli aralıklarla çiviler özel olarak çakılmış. Bu olay 4 gündür devam ediyor. Belkide geceleri birileri çivi çakmaya devam ediyor. Burada güvenlik kamerası da yok. Köylümüz mantar dönemi olduğu için yada bölgede bulunan sulardan doldurmak için bu dağ yolunu kullanıyor. Konu ile ilgili yetkililerden yardım istiyoruz" dediler. - KÜTAHYA