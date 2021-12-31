Ankara'da trafikte seyir halindeyken ani manevralar yaparak araçtaki malzemeleri yola döken sürücüye bin 783 lira idari para cezası uygulandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Çevre Yolu üzerinde seyir halindeyken ani manevralar yaparak kamyonetindeki malzemeleri yola döküp trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye bin 783 lira idari para cezası uygulandığını belirtti. - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Yola döktüğü malzemelerle trafik güvenliğini hiçe sayan sürücüye para cezası - Son Dakika