Yola dökülen çamur 20 yaşındaki gencin sonu oldu - Son Dakika
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Yola dökülen çamur 20 yaşındaki gencin sonu oldu

23.02.2022 18:28

- Yola dökülen çamur 20 yaşındaki gencin sonu oldu İşten çıktı, evine gitmek isterken motosikleti ile kamyonetin altında kaldı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yola dökülen çamurun sebep olduğu iddia edilen kazada kamyonetin altında kalan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

- Yola dökülen çamur 20 yaşındaki gencin sonu oldu

İşten çıktı, evine gitmek isterken motosikleti ile kamyonetin altında kaldı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yola dökülen çamurun sebep olduğu iddia edilen kazada kamyonetin altında kalan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ormanköy istikametinde ilerlemekte olan ve İ.Y. idaresindeki 54 FK 750 plakalı kamyonet ile karşı şeritten gelen Furkan Karacan idaresindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Karacan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaya ise, yola dökülen çamurun sebebiyet verdiği iddia edildi. Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Yola dökülen çamur 20 yaşındaki gencin sonu oldu
Yola dökülen çamur 20 yaşındaki gencin sonu oldu
Yola dökülen çamur 20 yaşındaki gencin sonu oldu

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Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yola dökülen çamur 20 yaşındaki gencin sonu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yola dökülen çamur 20 yaşındaki gencin sonu oldu - Son Dakika
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