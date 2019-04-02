Yola Dökülen Kauçuklar Yandı
1 saat önce
DÜZCE'nin Kayaşlı ilçesinde, TEM Otoyolu'nda yol kenarındaki alevleri gören vatandaşlar TIR yandığını düşünerek itfaiyeye haber verdi.
DÜZCE'nin Kayaşlı ilçesinde, TEM Otoyolu
'nda yol kenarındaki alevleri gören vatandaşlar TIR yandığını düşünerek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir kamyon yada TIR'dan düşen kauçukların sürtünmenin etkisiyle yandığını tespit etti.
Olay akşam saatlerinde TEM otoyolu Kaynaşlı
mevkiinde meydana geldi. Yol kenarında alev gören vatandaşlar kamyon yada TIR yandığını düşünerek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan cisimlerin bir kamyon yada TIR'dan dökülen kauçuk olduğunu tespit etti. Kauçukların düştükten sonra sürtünme sonucu alev aldığı tespit edildi. Kısa sürede söndürülen yangının ardından kauçuklar yoldan toplandı. - Zce
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:19 Kaynak: DHA
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