Yola dökülen mazot kazaya neden oldu: 1 yaralı - Son Dakika
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Yola dökülen mazot kazaya neden oldu: 1 yaralı

24.05.2022 13:08

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde bir araçtan yola dökülen mazot nedeniyle kayan bir otomobil ile bir hafif ticari araç yağmur kanalına düşerek, istinat duvarına çarptı.

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde bir araçtan yola dökülen mazot nedeniyle kayan bir otomobil ile bir hafif ticari araç yağmur kanalına düşerek, istinat duvarına çarptı. Yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

Kaza öğle saatlerinde, Kozlu ilçesi Çatak mevkisinde meydana geldi. Recep Çimen idaresindeki 67 SH 712 plakalı hafif ticari araç ile Muhammet Koçyiğit idaresindeki 67 LP 783 plakalı otomobil, bir araçtan yola dökülen mazot nedeniyle kayarak, yağmur kanalına düştükten sonra istinat duvarına çarptı. Kazada, Muhammet Koçyiğit'in hastaneden eve götürdüğü eşi Hanife Koçyiğit yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Hanife Koçyiğit'i hastaneye kaldırdı.

Karayolları ekipleri yolun mazot dökülen kısmına talaş dökerek güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yola dökülen mazot kazaya neden oldu: 1 yaralı
Yola dökülen mazot kazaya neden oldu: 1 yaralı
Yola dökülen mazot kazaya neden oldu: 1 yaralı
Yola dökülen mazot kazaya neden oldu: 1 yaralı

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Kaynak: DHA

Otomobil, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yola dökülen mazot kazaya neden oldu: 1 yaralı - Son Dakika


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