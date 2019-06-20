Yola dökülen mazot kazaya sebep oldu
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yola dökülen mazot kazaya sebebiyet verirken, bir kişi yaralandı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:31 Kaynak: İHA
'nın İnegöl
ilçesinde yola dökülen mazot kazaya sebebiyet verirken, bir kişi yaralandı. Kaza sebebiyle Bursa- Ankara
yolu trafiğe kapandı.
Kaza Bursa-Ankara yolunun Mezitler mevkiinde meydana geldi. Bir başka aracın kaza yapması sonucu yola dökülen mazot yüzünden Abdulsamet A. idaresindeki tır kayarak bariyerlere çarptı. Kaza sonucu tır askıda kaldı. Yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle Bursa-Ankara yolunun her iki bölümü trafiğe kapandı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, tırın kaldırılması için çalışmalar sürüyor. - BURSA
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