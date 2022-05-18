Yola dökülen mazot, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu - Son Dakika
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Yola dökülen mazot, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu

18.05.2022 19:57

Yola dökülen mazot, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu TEM'de yola mazot döküldü, yol kayganlaşınca trafiğe kapatıldı Kocaeli TEM Otoyolunda seyir halindeki bir araçtan dökülen mazot üzerine yol trafiğe kapatıldı.

Yola dökülen mazot, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu

TEM'de yola mazot döküldü, yol kayganlaşınca trafiğe kapatıldı

KOCAELİ - Kocaeli TEM Otoyolunda seyir halindeki bir araçtan dökülen mazot üzerine yol trafiğe kapatıldı.

Olay, Kocaeli TEM Otoyolu İstanbul istikameti İzmit geçişi Çınarlıdere viyadüğü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otoyolda seyir halinde olan bir araçtan yola mazot döküldü. Yaklaşık 300 metre mazot dökülen yol kayganlaşınca, diğer sürücüler tehlikeyi fark edip yavaşlayarak durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri ve kara yolları bölge müdürlüğü ekipleri yolu trafiğe kapatarak kumlama çalışması yaptı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yol ekiplerin çalışması sonrasında tekrardan açıldı.

Mazot döken araç ise gözden kayboldu ekipler, tehlike oluşturan aracı bulmak için çalışma başlattı.

Yola dökülen mazot, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu
Yola dökülen mazot, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu
Yola dökülen mazot, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu
Yola dökülen mazot, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu
Yola dökülen mazot, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu
Yola dökülen mazot, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu
Yola dökülen mazot, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yola dökülen mazot, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu - Son Dakika


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