Yola dökülen motorin, 3 aracın kaza yapmasına neden oldu - Son Dakika

Yola dökülen motorin, 3 aracın kaza yapmasına neden oldu

Yola dökülen motorin, 3 aracın kaza yapmasına neden olduOrhangazi - Yalova karayolunun Güneyköy mevkiinde yola dökülen motorin nedeniyle kayganlaşan yolda, yaralıya müdahale etmeye gelen ambulansın da aralarında bulunduğu 3 araç kaza yaptı.

Yola dökülen motorin, 3 aracın kaza yapmasına neden oldu Orhangazi - Yalova karayolunun Güneyköy mevkiinde yola dökülen motorin nedeniyle kayganlaşan yolda, yaralıya müdahale etmeye gelen ambulansın da aralarında bulunduğu 3 araç kaza yaptı. Kazalarda yaralanan 1 kişi çağrılan bir başka ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlk kaza, saat 15.30 sıralarında Yalova-Orhangazi Karayolu üzerindeki Güneyköy yakınlarında bulunan, daha önce de trafik kazalarının yaşandığı virajda meydana geldi. Yalova'dan Orhangazi yönüne giden İlk kaza, saat 15.30 sıralarında Yalova-Orhangazi Karayolu üzerindeki Güneyköy yakınlarında bulunan, daha önce de trafik kazalarının yaşandığı virajda meydana geldi. Yalova'dan Orhangazi yönüne giden Fatih Yurtsever (37) yönetimindeki 16 RAB 68 plakalı otomobil, nereden döküldüğü belirlenemeyen motorin nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak, aynı yönde gitmekte olan Hasan Tüllü (22) idaresindeki 80 HD 612 plakalı TIR'ın altına girdi. AMBULANS DA KAZAYA KARIŞTI AMBULANS DA KAZAYA KARIŞTI Kazanın ardından çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine Yalova'dan gelen 77 AAS 774 plakalı 112 Kazanın ardından çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine Yalova'dan gelen 77 AAS 774 plakalı 112 Acil Servis Ambulansı da, aynı noktadaki motorinden dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu, kaza yapan otomobil ve kamyona çarptı. Bu esnada, aynı yönde giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 BNU 085 plakalı bir başka otomobil de aynı noktada kayarak kaza yapan araçlara çarparak durabildi. ARAÇTA SIKIŞTI ARAÇTA SIKIŞTI İlk yaşanan kazanın ardından otomobilde sıkışan Fatih Yurtsever, çevredeki vatandaşların ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle otomobilinden çıkarıldı. Kaza yerine sevk edilen ambulansın da kaza yapması üzerine, olay yerine başka bir ambulans sevk edildi. Sürücü Yurtsever, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlk yaşanan kazanın ardından otomobilde sıkışan Fatih Yurtsever, çevredeki vatandaşların ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle otomobilinden çıkarıldı. Kaza yerine sevk edilen ambulansın da kaza yapması üzerine, olay yerine başka bir ambulans sevk edildi. Sürücü Yurtsever, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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