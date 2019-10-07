Son Dakika Haberleri: Yola dökülen tomruklar kazaya neden oldu
Son Dakika 3. Sayfa Yola dökülen tomruklar kazaya neden oldu

Yola dökülen tomruklar kazaya neden oldu

23 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kamyondan yola dökülen tomruklar büyük tehlike oluştururken, tomruklara çarpmamak için duraklayan araçlar kaza yaptı.

Yola dökülen tomruklar kazaya neden oldu, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kamyondan yola dökülen tomruklar büyük tehlike oluştururken, tomruklara çarpmamak için duraklayan araçlar kaza yaptı.


Edinilen bilgiye göre, Alanya-Antalya D-400 karayolunda plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir kamyondan halatın kopması sonucu Manavgat Sanayi Köprülü kavşağına tomruk yıkıldı. Büyük şans eseri kamyonun yakınında tomruklar yıkıldığı esnada araç bulunmaması facia yaşanmasını önledi. Köprü çıkışında yaşanan olayda, tomruklara çarpmamak için duran 2 araca arkadan gelen araçların çarpması sonucu maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Yoldaki tomruklar nedeniyle köprü üzerinde trafik akışı uzun süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Olay yerine çağrılan vinç yardımıyla köprü üzerindeki tomrukların kaldırılmasının ardından yolda trafik akışı normale döndü. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Dönmez: Yavuz yeni sondajına başlayacak
Trafik polisi, ayakkabılarını çıkararak aşırı yağış nedeniyle tıkanan mazgalları temizledi Ağabeyinin 3'üncü kattan attığı 2,5 aylık çınar bebek öldü Yıldız Parkı'nda korsan fotoğrafçı denetimi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 13:28:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yola dökülen tomruklar kazaya neden oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]