Yola dökülen yağ çöp kamyonunu devirdi;1 yaralı - Son Dakika

Yola dökülen yağ çöp kamyonunu devirdi;1 yaralı

28.11.2020 12:46

Yola dökülen yağ çöp kamyonunu devirdi;1 yaralı Ankara'nın Sincan ilçesinde yol dökülen yağ nedeniyle devrilen çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Yola dökülen yağ çöp kamyonunu devirdi;1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde yol dökülen yağ nedeniyle devrilen çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Zir Vadisi'nde meydana gelen kazada T.T. yönetimindeki 06 BYT 598 plakalı Yenimahalle Belediyesi'ne bağlı çöp kamyonu yere dökülen yağda kayarak devrildi. Kazada sürücü T.T. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Görgü şahitleri yola bir kamyonun yağ döktüğünü iddia ederek çöp kamyonunun da yağdan dolayı kayarak devrildiğini söylediler. Vatandaşlar, çöp döküm alınan giden çöp kamyonlarından dökülen artıkların da yolda sürekli kazaya neden dolduğunu iddia ettiler.

Yola dökülen yağ çöp kamyonunu devirdi;1 yaralı
Yola dökülen yağ çöp kamyonunu devirdi;1 yaralı
Yola dökülen yağ çöp kamyonunu devirdi;1 yaralı
Yola dökülen yağ çöp kamyonunu devirdi;1 yaralı

Yenimahalle Belediyesi, Zir Vadisi, Ankara, Sincan, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yola dökülen yağ çöp kamyonunu devirdi;1 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Buldukları iki açığı Instagram'a bildiren gençlere 50 dolar ödül teklif edildi Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Kahramanmaraşlı emekli asker, yaptığı doğal ilaçla koronavirüsten korunuyor CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz gün verip uyardı: Cumaya kadar sayı azalmazsa sert tedbirler devreye sokulabilir Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz gün verip uyardı: Cumaya kadar sayı azalmazsa sert tedbirler devreye sokulabilir         
12:28
İran'daki suikast Ortadoğu'yu karıştırdı! Netanyahu 2018'de Fahrizade için İran'daki suikast Ortadoğu'yu karıştırdı! Netanyahu 2018'de Fahrizade için "Bu ismi unutmayın" demiş         
11:28
Hırsızlar için kurulmuştu, pandemide işe yaradı! Kamerayla izlenen köye koronavirüs giremedi Hırsızlar için kurulmuştu, pandemide işe yaradı! Kamerayla izlenen köye koronavirüs giremedi         
10:43
Işıkları sökülüp, çeşmesi kırılan 600 yıllık Şahmelek Camii'ni talan edenler geride sadece bir kasket bıraktı Işıkları sökülüp, çeşmesi kırılan 600 yıllık Şahmelek Camii'ni talan edenler geride sadece bir kasket bıraktı         
10:37
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi         
10:09
Son dakika: 2021'de MTV, trafik ve vergi cezaları yüzde 9,11 oranında artacak Son dakika: 2021'de MTV, trafik ve vergi cezaları yüzde 9,11 oranında artacak         
09:40
Yönetmen yardımcılığını bırakan genç kadın, memleketine dönerek annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı Yönetmen yardımcılığını bırakan genç kadın, memleketine dönerek annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı         
09:31
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu         
09:07
Üç yıl içerisinde hem eşini hem de kızını kaybeden babanın paylaşımı yürek dağladı Üç yıl içerisinde hem eşini hem de kızını kaybeden babanın paylaşımı yürek dağladı         
07:39
"Partilerde abartıldığı kadar bir şey yok" diyen Buse İskendereoğlu da koronavirüse yakalandı         
07:38
Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti         
02:49
Nusret, Maradona'nın masasını kalıcı olarak rezerve etti Nusret, Maradona'nın masasını kalıcı olarak rezerve etti         
22:46
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı         
20:31
Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor         
18:29
Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü         
16:39
Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı         
14:53
Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü         
14:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 13:26:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yola dökülen yağ çöp kamyonunu devirdi;1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei