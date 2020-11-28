Yola dökülen yağ çöp kamyonunu devirdi;1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde yol dökülen yağ nedeniyle devrilen çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Zir Vadisi'nde meydana gelen kazada T.T. yönetimindeki 06 BYT 598 plakalı Yenimahalle Belediyesi'ne bağlı çöp kamyonu yere dökülen yağda kayarak devrildi. Kazada sürücü T.T. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Görgü şahitleri yola bir kamyonun yağ döktüğünü iddia ederek çöp kamyonunun da yağdan dolayı kayarak devrildiğini söylediler. Vatandaşlar, çöp döküm alınan giden çöp kamyonlarından dökülen artıkların da yolda sürekli kazaya neden dolduğunu iddia ettiler.