Yola dökülen yağ kazaya neden oldu
1 saat önce
Yola dökülen yağ kazaya neden olduAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yola dökülen yağ nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 4 araç çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:53 Kaynak: DHA
Yola dökülen yağ kazaya neden oldu
Afyonkarahisar'ın Sandıklı
ilçesinde yola dökülen yağ nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 4 araç çarpıştı.
Sandıklı ilçesi Dinar
kavşağında saat 14.30 sularında yola dökülen yağdan dolayı zincirleme kaza meydana geldi. 4 otomobilin çarpıştığı kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası yolda polis geniş önlem alırken, yol bir müddet araç trafiğine kapandı. İtfaiye
ekipleri tarafından yolun yıkanması sonrası trafik tekrar açıldı.
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