Yola dökülen yağ ulaşımı aksattı - Son Dakika

Yola dökülen yağ ulaşımı aksattı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, beton mikserinin hidrolik hortumunun patlaması sonucu yola dökülen yağ, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, beton mikserinin hidrolik hortumunun patlaması sonucu yola dökülen yağ, ulaşımda aksamalara neden oldu. Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi yan yol mevkisinde, 34 BAY 779 plakalı beton mikserinin hidrolik hortumunun patlaması sonucu yola yağ döküldü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yağ dökülmesi nedeniyle kontrollü geçiş sağlanan yolda, zaman zaman araç kuyrukları oluştu. Trafik, itfaiye ve ilgili firma personelinin de yardımıyla yapılan kumlama ve temizleme çalışmasının ardından normale döndü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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