Yola dökülen yakıt ulaşımı aksattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yola dökülen yakıt ulaşımı aksattı - Son Dakika

Yola dökülen yakıt ulaşımı aksattı

6 saat önce

100 kara yolunda bir tırın yön tabelasına çarpması nedeniyle yola dökülen yakıt, ulaşımda aksamalara neden oldu.

D-100 kara yolunda bir tırın yön tabelasına çarpması nedeniyle yola dökülen yakıt, ulaşımda aksamalara neden oldu.

M.B. yönetimindeki 41 LK 601 plakalı tırın dorsesindeki konteynerin üzerinde bulunan plastik depo, D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Dilovası rampası mevkisinde yön tabelasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle depoda bulunan mazot yola döküldü.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolda, uzun araç kuyrukları oluştu.

Karayolu ekiplerinin temizleme çalışmasının ardından kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

Yola dökülen yakıt ulaşımı aksattı

Dilovası, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:40 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi
Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi
UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar         
19:32
TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti         
13:26
Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor         
13:11
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi         
09:47
Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti         
09:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi         
09:39
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı         
09:33
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti         
09:29
Gonca Vuslateri'den Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap         
09:14
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek         
07:56
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı         
07:23
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi 40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi         
05:58
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti         
00:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 05:25:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yola dökülen yakıt ulaşımı aksattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]