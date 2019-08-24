Yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 işçi yaralandı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının önceden yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 işçi hafif yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:52 Kaynak: AA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının önceden yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 işçi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karayolları Şube Şefliğince Yüksekova- Şemdinli karayolunda yürütülen çalışmalar sırasında PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcı infilak etti.
Yüksekova'ya bağlı Karabey köyü yakınlarında meydana gelen patlamada, biri Karayolları Şube Şefliği görevlisi 2 işçi hafif yaralandı.
Yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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