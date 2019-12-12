Yola döşenmiş EYP imha edildi - Son Dakika
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Yola döşenmiş EYP imha edildi

6 saat önce

Adıyaman'da terör örgütü PKK tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı (EYP) jandarma ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.

Yola döşenmiş EYP imha edildi, System.String[]

Adıyaman'da terör örgütü PKK tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı (EYP) jandarma ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için Şehit Uzman Çavuş Tuncer Doğan-18 Operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında Akçalı bölgesinde arama tarama yaptı. Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı METİ Timi tarafından yapılan EYP kontrolü esnasında, PKK tarafından yola döşenmiş EYP tespit edildi. EYP'yi bulan jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Alınan tedbirler sonrasında bölgeye patlayıcı madde imha timi (PAMİT) ve Olay Yeri İnceleme Timi (OYİ) sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce EYP imha edilirken, imha anı kameralara saniye saniye yansıdı.


Jandarma ekipleri, bölgede son terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Jandarma, Adıyaman, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:00 Kaynak: İHA
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