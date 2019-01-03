Yola Düşen Ağaç Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
32 dakika önce
Adıyaman'ın Samsat karayoluna düşen ağaç sürücülere zor anlar yaşattı.
Adıyaman
'ın Samsat
karayoluna düşen ağaç sürücülere zor anlar yaşattı.
Samsat - Adıyaman karayolunun 22. kilometresi, Kahta
yol ayrımına yakın bölgede, yağan aşırı yağışlar nedeni ile bir ağaç toprağı ile birlikte yola düştü. Yola dik bir şekilde düşen ağaç 'dikili ağaç' görüntüsü verdi. Sabah
saatlerinde Samsat Adıyaman karayolunu kullanan vatandaşlar Kahta yol ayrımındaki virajlı bölgede yolun ortasında ağaç ile karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Yola düşen ağaç sürücülere zor anlar yaşattı. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:34 Kaynak: İHA
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