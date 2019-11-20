Son Dakika Haberleri: Yola düşen bayrağı araçlar üstünden geçmesin diye aldı
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Yola düşen bayrağı araçlar üstünden geçmesin diye aldı

6 saat önce

Çanakkale'de genç bir kadın, yola düşen Türk bayrağını, araçların önüne geçip yerden aldı.

Yola düşen bayrağı araçlar üstünden geçmesin diye aldı, System.String[]

Çanakkale'de genç bir kadın, yola düşen Türk bayrağını, araçların önüne geçip yerden aldı.

Barış Pınarı Harekatı'na destek için AK Parti İl Gençlik Kollarınca kentteki birçok noktaya asılan bayraklardan biri, Demircioğlu Caddesi'nde yerinden koparak yola düştü.

Olayı fark eden genç kadın, araçların üstünden geçmemesi için bayrağı alıp kaldırıma geçti.

Kadının bayrağı yerden alarak kenara çekilmesi, bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Barış Pınarı Harekatı, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:44 Kaynak: AA
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