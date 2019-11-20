Son Dakika › Güncel › Yola düşen bayrağı araçlar üstünden geçmesin diye aldı - Son Dakika
Yola düşen bayrağı araçlar üstünden geçmesin diye aldı
6 saat önce
Çanakkale'de genç bir kadın, yola düşen Türk bayrağını, araçların önüne geçip yerden aldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:50 Kaynak: AA
Çanakkale'de genç bir kadın, yola düşen Türk bayrağını, araçların önüne geçip yerden aldı.
Barış Pınarı Harekatı'na destek için AK Parti İl Gençlik Kollarınca kentteki birçok noktaya asılan bayraklardan biri, Demircioğlu Caddesi'nde yerinden koparak yola düştü.
Olayı fark eden genç kadın, araçların üstünden geçmemesi için bayrağı alıp kaldırıma geçti.
Kadının bayrağı yerden alarak kenara çekilmesi, bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.
6 ay önce evlendiği kocası tarafından öldürüldü Sibel Can'ın eski eşi Sulhi Aksüt esmer bir güzelle görüntülendi Lucescu sitem etti: Bir teşekkürü hak etmiyor muyum? İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanları, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı