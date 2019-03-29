Yola Düşen Çığ Saniye Saniye Görüntülendi
59 dakika önce
İran sınırında bulunan Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyü yoluna düşen çığ, vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.
İran sınırında bulunan Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyü yoluna düşen çığ, vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.
Şemdinli ilçe merkezinden 35 kilometre uzaklıktaki Şehitler Çeşmesi bölgesinde Alan köyü yoluna çığ düştü. Bölgeye gönderilen ekipler, yolun açılması için çalışmalara başladı. Köye gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar ise olaydan şans eseri kurtuldu. Düşen çığı saniye saniye görüntüleyen köylüler uzun süre yolun açılmasını bekledi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:05 Kaynak: İHA
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