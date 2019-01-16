Yola Düşen Dev Kaya Parçası Sürücüleri Korkuttu
1 saat önce
Siirt'in Eruh ilçesi Bilgili köyünde dağ yamacından düşen dev kaya parçası sürücüleri korkuttu.
Siirt
'in Eruh ilçesi Bilgili köyünde dağ yamacından düşen dev kaya parçası sürücüleri korkuttu.
Edinilen bilgilere göre, Eruh ilçesi Bilgili köyü yolunda aşırı yağışlardan dolayı dağ yamacından düşen kaya parçası yola düştü. Yoldan geçen araç sürücülerinin haber vermesiyle olay yerine giden İl Özel İdare ekipleri çalışma başlattı. Çalışma sonucunda kaya parçası yoldan kaldırıldı.
Yol üzerinde yamaçtan kayanın düştüğü anda araçların olmayışı büyük bir faciayı önledi. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:14 Kaynak: İHA
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