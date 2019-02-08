Son Dakika Haberleri: Yola Düşen Dev Kayayı İmece Usulü Kaldırdılar

Yola Düşen Dev Kayayı İmece Usulü Kaldırdılar

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde seçim çalışmalarını sürdüren Saadet Partisi Kozan Belediye Başkan Adayı Kazım Özgan ve beraberindekiler, yola düşen kayayı imece usulü kaldırdılar.

Yola Düşen Dev Kayayı İmece Usulü Kaldırdılar, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde seçim çalışmalarını sürdüren Saadet Partisi Kozan Belediye Başkan Adayı Kazım Özgan ve beraberindekiler, yola düşen kayayı imece usulü kaldırdılar.

Seçim çalışmaları kapsamında Saadet Partisi Kozan Belediye Başkan Adayı Kazım Özgan ve beraberindekiler, vatandaşları ziyaret için gittiği ilçeye bağlı Işıkkaya Mahallesi'nde yola düşen dev kayayı hep birlikte imece usulü iterek yol kenarına götürdüler. Yoğun yağış nedeniyle koparak yola düşen ve yolu trafiğe kapatan dev kaya parçası ile karşılaşan Başkan adayı Özgan ve beraberindekilerin çabasını gören mahalleli vatandaşlar da yardıma koştular. Dev kaya yoldan kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı.

Başkan Adayı Özgan ise başkan seçildikten sonra vatandaşların önündeki tüm engelleri tıpkı önlerine çıkan dev kaya gibi kenara iteceklerini ifade etti. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:08 Kaynak: İHA

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