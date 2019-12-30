Yola düşen kaya parçaları 4 araca zarar verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yola düşen kaya parçaları 4 araca zarar verdi - Son Dakika

Yola düşen kaya parçaları 4 araca zarar verdi

7 saat önce

Bilecik'te çevre yolunda oluşan bir heyelan sonrası yola düşen kaya ve toprak parçaları seyir halindeki 4 araçta maddi hasar meydana getirdi.

Yola düşen kaya parçaları 4 araca zarar verdi, System.String[]

Bilecik'te çevre yolunda oluşan bir heyelan sonrası yola düşen kaya ve toprak parçaları seyir halindeki 4 araçta maddi hasar meydana getirdi.


Alınan bilgilere göre; Bilecik- Bozüyük çevre yolu Eren Köy yol ayrımı yakınlarında yamaçta oluşan bir heyelan sonrası yola kaya ve toprak parçaları döküldü. Bunu fark etmeyen 4 aracın lastikleri ve radyatörlerinde hasarlar meydana gelirken, araçlar çekici yardımı ile sanayiye götürüldü. Bölge trafik ekipleri bölgede geniş çaptı önlem alırken, Bilecik-Bozüyük karayolu kontrollü bir şekilde tek şeritten verildi. Karayolları ekipleri bölgede yaptığı temizliğin ardından trafik normale döndü. - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:30 Kaynak: İHA
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