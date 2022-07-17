YOLA DÜŞEN KAYA PARÇALARI KAZAYA NEDEN OLDU - Son Dakika
Üye Girişi

YOLA DÜŞEN KAYA PARÇALARI KAZAYA NEDEN OLDU

17.07.2022 00:23

ZONGULDAK'ta yola düşen kaya parçalarına çarpan hafif ticari araç hasar gördü.

ZONGULDAK'ta yola düşen kaya parçalarına çarpan hafif ticari araç hasar gördü. Araçta bulunanlar kazadan yaralanmadan kurtuldu.

Olay, gece saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Yüksek alandan kopan kaya parçaları yola düştü. Vatandaşların duruma müdahale etmeye ve yetkililere bildirmeye çalıştığı sırada, Ahmet Kemer (72) yönetimindeki 06 BGN 875 plakalı hafif ticari araç kaya parçasına çarparak hasar gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı. Kazada yaralanan olmazken, kaya parçaları yoldan kaldırıldı. Hasar gören araç ise çekiciyle götürüldü.

Kaya parçalarını yoldan kaldırmaya çalışan sürücü Batuhan Bayramlar (22), "Yukarıdan 5- 6 parça büyük kaya geldi. Birkaçı yukarıda kalırken diğerleri yola düştü. Biz ani bir manevrayla kurtulduk, ileride durduk. Taşları yoldan almak için üç arkadaş indik. İki taşı çekebildik ama üçüncü tam yolun ortasındaydı. Gelen bir kişiye 'dur' diye el yaptık ama görmedi. Kayanın üstünden geçti. Sol tarafı parçalandı" dedi.

YORUMLAR
500
Alkollü araç kullanan kaymakam, 13 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine neden olmuştu! 10 yıla kadar hapis istemiyle tutuklandı Alkollü araç kullanan kaymakam, 13 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine neden olmuştu! 10 yıla kadar hapis istemiyle tutuklandı Kırıkkale'de freni boşalan kamyon park halindeki 9 araca çarptı Kırıkkale'de freni boşalan kamyon park halindeki 9 araca çarptı
Kaynak: DHA

Tragger, Kemer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YOLA DÜŞEN KAYA PARÇALARI KAZAYA NEDEN OLDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:47 İngiltere'nin Türkiye'ye göçmen gönderme planıyla ilgili Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Erdoğan bunu yapamaz
23:42 Trafikte kendisine vuran adama "bel kündesi" tekniğiyle karşılık veren güreşçi serbest bırakıldı
23:13 Vatandaş, otoyola düşen Türk bayrağını yerden alabilmek için canını tehlikeye attı
22:56 Adana'da apartman inşaatında göçük meydana geldi: 2 işçi hayatını kaybetti
22:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa lideri Macron görüştü! İstanbul'da Koordinasyon Merkezi kurulması ele alındı
22:07 "Gerekirse simit yenecek" çıkışıyla günlerce konuşulan Hülya Avşar, tatil mekanları hakkında konuştu: Duyduğum kadarıyla fiyatlar uçmuş
21:42 Alkollü araç kullanan kaymakam, 13 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine neden olmuştu! 10 yıla kadar hapis istemiyle tutuklandı
21:21 Robert Lewandowski, Katalan ekibiyle anlaştı! 50 milyon euro ödeme yapılacak
20:59 Camide çalışan kişinin iki çocuğu taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı!
20:32 Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın herkesin içinde nafaka yüzünden tartıştığı iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 00:33:07. #1.11#
SON DAKİKA: YOLA DÜŞEN KAYA PARÇALARI KAZAYA NEDEN OLDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement