Son Dakika Haberleri: Yola Düşen Kaya Parçaları Kazaya Yol Açtı

Yola Düşen Kaya Parçaları Kazaya Yol Açtı

24 dakika önce

AYDIN'ın Çine ilçesinde, yağmur yüzünden zemini yumuşayan yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.

Yola Düşen Kaya Parçaları Kazaya Yol Açtı, System.String[]
AYDIN'ın Çine ilçesinde, yağmur yüzünden zemini yumuşayan yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü. İki otomobil kayaya çarparken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Akçaova Mahallesi'nde yağmurdan zemini yumuşayan tepeden kopan kaya parçaları, yola düştü. İlçe merkezi yönünde ilerleyen 2 otomobil, düşen kayalara çarptı. Otomobillerde hasar oluşurken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Büyükşehir Belediye ekipleri, yoldaki kaya parçalarını temizledi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:35 Kaynak: DHA

Akçaova, Çine, Aydın, Güncel
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